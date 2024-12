Uma dupla de pai e filho geria uma rede de prostituição, mantendo como suas trabalhadoras nove mulheres, provenientes de diferentes províncias. O prostibulo estava dissimulado no interior de um snack-bar para despistar das autoridades, no Bengo.

O grupo foi desmantelado no município sede pelos efectivos do Serviço de investigação Criminal no município do Ambriz, em coordenação com a Polícia Nacional, fruto de uma denúncia anónima.

O estabelecimento comercial onde foi montado o negócio funcionava no bairro Musseque e nele trabalhavam mulheres com idades entre os 24 e os 40 anos, oriundas de diversas províncias.

No snack-bar existiam vários compartimentos onde cada mulher atendia o seu cliente, cobrando-lhes entre os 3.000 e os 12.000 kwanzas, e o proprietário recebia entre 1.000 e 4.000 kz.

Quanto aos indivíduos que foram detidos em flagrante, vão ser presentes ao Ministério Público, pelo crime de promoção e auxílio à prostituição.