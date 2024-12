Cumpriu-se o que o Novo Jornal antecipou na segunda-feira: O Tribunal Supremo adiou para o próximo dia 10 de Março de 2025 o início do julgamento de Hélder Vieira Dias "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", dois antigos homens de confiança do ex-Presidente da República José Eduardo do Santos, que deveria ter o seu arranque esta terça-feira na Câmara Criminal do TS.

Segundo o Supremo, o adiamento tem a ver com o facto de o processo ser complexo e ter mais de 2.000 páginas.

Por isso, reagendou para o próximo dia 10 de Março de 2025, o início do julgamento destas duas figura fortes do governo do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

O tribunal reconheceu que as partes foram de facto informadas tardiamente, não obedecendo às normas legais, tal como avançou ontem em primeira mão o Novo Jornal.

Entretanto, os advogados reconheceram que o TS agiu bem e em conformidade com um julgamento justo.

Benja Satula, advogado da empresa chinesa no processo, assegura que foi justa a posição do tribunal em marcar para Março do próximo ano este julgamento por não fazer sentido iniciar o julgamento com atropelos à lei.