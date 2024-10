O Tribunal Supremo (TS) condenou esta quinta-feira, 10, o antigo director provincial do Serviço de Investigação Criminal (SIC), na província da Huíla, o subcomissário Amadeu Gonçalves Suana, a uma pena de dois anos e seis meses de prisão, suspensa por um período de dois anos, por desviar e comercializar ilegalmente 13 viaturas que tinham sido apreendidas.

Por insuficiência de provas, o tribunal absolveu o também subcomissário e antigo director provincial adjunto do SIC-Huíla, Samuel Ramos Peso, que já foi, igualmente, o responsável máximo do SIC na província de Malanje.

Ao tribunal, o condenado terá de pagar uma taxa de justiça no valor de 150 mil kwanzas.

O Ministério Publico (MP) acusou ambos de terem montado um esquema de apropriação ilícita de viatura no comando provincial do SIC-Huíla, em 2014.

Em tribunal ficou provado que o antigo director provincial do SIC se apropriou ilegalmente das viaturas alheias que foram apreendidas pelo SIC, na terra do "Cristo Rei".

Segundo o TS, o arguido manchou o nome do Estado ao apoderar-se ilicitamente das viaturas alheias e não mostrou arrependimento.

Quando à indemnização das vítimas, o supremo sentenciou que esta decisão será tomada a nível do tribunal civil, em outro julgamento.

Segundo a acusação do Ministério Publico (MP), o agora condenado montou um esquema de apropriação ilícita de viatura no comando provincial do SIC-Huíla.

No esquema, o arguido escolhia as viaturas para desviar e de forma dissimulada remetia por vezes o processo ao departamento dos crimes contra a propriedade de Luanda, que era chefiado por um comparsa, já falecido, fazendo crer que os processos eram tratados no SIC-geral em Luanda.

A acusação refere que o arguido desviou propositadamente viaturas "topo de gama" na cidade do Lubango.

Conta a acusação que muitos dos veículos apreendidos circulavam mesmo na cidade do Lubango, o que levou os proprietários a denunciarem a situação à PGR na Huíla.

Conforme a acusação, após ser chamado à PGR na Huíla, este oficial superior do SIC tentou subornar um dos queixosos para que este, testemunha no processo, não os delatasse.

A acusação refere que passados alguns meses, isto em 2016, o arguido tentou efectuar o pagamento de duas viaturas a um dos declarantes para que o processo-crime não prosseguisse.