A TAAG alargou a sua rede de destinos na Europa, em regime de 'codeshare' com a espanhola Ibéria. A companhia aérea angolana informa, em comunicado, que "a partir de agora os clientes e passageiros poderão viajar em regime de codeshare para Londres, no Reino Unido, Amesterdão, na Holanda, Roma e Milão, em Itália, Genebra e Zurique, na Suíça, Bruxelas, na Bélgica, e Porto, em Portugal".

Os destinos internos de Espanha estão também garantidos, nomeadamente as cidades de Barcelona, Palma de Mallorca, Gran Canária, Vigo, Málaga, Bilbau, Valência e Sevilha.

O regime de 'codeshare', segundo a TAAG, permite um conjunto de vantagens aos clientes: "Os passageiros passam a ter mais opções de tarifas a sua escolha, acesso mais amplo aos destinos da IBERIA disponíveis em sistema, aquisição de bilhete único (para itinerário em ambas companhias) adquirido na moeda local e garantia de protecção nos voos de ligação".

Com o regime de 'codeshare', diz a TAAG no comunicado, as reservas de vôo, 'check-in' e despacho de bagagem para viagens com escala fica igualmente "mais ágil e conveniente" para os passageiros.

No âmbito do acordo entre as duas companhias aéreas, a rota África-Europa (Luanda/Madrid/Luanda) é operada pela TAAG sendo as conexões Europa-Europa realizadas pela Ibéria, acrescenta a companhia de bandeira nacional