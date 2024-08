A TAAG vai reforçar a frequência de voos para Cape Town, na África do Sul, São Tomé, em São Tomé e Príncipe, e Brazzaville, na República do Congo, a partir de 2 de Setembro.

A companhia aérea nacional diz em comunicado que esta decisão é tomada no "seguimento do desenvolvimento do "Hub Luanda" e no intuito de reforçar o posicionamento estratégico da TAAG, como elo de ligação entre as nações e economias do continente"

Para Cape Town a TAAG passa de sete para nove frequências semanais, com saídas bi-diárias à quarta-feira e sábado, e saídas diárias à segunda, terça, quinta, sexta e domingo.

Para São Tomé os passageiros passam a contar com três frequências semanais, com saída à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Já para Brazaville a TAAG disponibilizará a partir do próximo dia 2 de Setembro duas frequências semanais, com saída à quarta-feira e domingo, realizadas exclusivamente no período diurno.

"Paralelamente ao incremento de frequências, a TAAG procedeu a uma optimização exaustiva da sua programação geral de voos, ao introduzir ligações em novos dias da semana nas rotas não-diárias, redefinicação de horários de partida/chegada e ajustamento dos dias de operação", refere a companhia.