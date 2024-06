A companhia aérea irá disponibilizar 16 serviços especiais nos meses de Dezembro e Janeiro de 2025, operados pela aeronave Boeing 777, com saídas de Luanda em vôo nocturno e partidas do Porto em vôo diurno.

O objectivo, segundo a TAAG, é agregar mais opções de mobilidade aos passageiros, face à

elevada procura sazonal que se regista na ligação ao Porto durante o Natal e Ano Novo.

Os clientes e passageiros podem obter desde já o seu bilhete de passagem nos pontos de venda habituais da companhia.

As saídas de Luanda com destino ao Porto estão previstas para os dias 17, 19, 20 e 21 de Dezembro, enquanto as saídas do Porto com destino a Luanda estão agendadas para os dias 18, 20, 21 e 22 de Dezembro.

No Ano Novo, estão anunciados voos com destino ao Porto nos dias 3, 4 7 e 9 de Janeiro 2025, e do Porto para Luanda nos dias 4, 5, 8 e 10 do mesmo mês.