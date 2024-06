O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve quatro delinquentes que se dedicavam a assaltos de veículos na via pública, no município do Talatona, em Luanda, após terem espancado um homem até à morte para lhe roubar o carro, que venderam por 150 mil kwanzas.

A quadrilha, composta por quatro indivíduos entre os 27 e os 45 anos, foi encaminhada pera o juiz de garantia, nesta quarta-feira, e vai responder pelos crimes de associação criminosa, agressão física, homicídio e roubo qualificado.

De acordo com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), foi possível apanhar estes malfeitores por causa do último assalto que eles praticaram no Talatona, que terminou na morte da vítima.

Os acusados interpelaram, na via pública, o condutor, que estava no interior de um veículo de marca Toyota, modelo Starlet, com o pretexto de alugarem a sua viatura para socorrerem um parente ao hospital.

Já no interior da viatura, nas imediações do Calemba 2, os envolvidos neutralizaram o dono do carro, amarrando os seus membros superiores e inferiores, e cobriram a sua cabeça com fita-cola. De seguida recorreram a pedras e paus e agrediram a vítima mortalmente.

Depois de verificarem que o homem estava morto, roubaram o carro e fugiram, abandonando o cadáver no local, conta o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda.

A detenção dos envolvidos ocorreu depois de uma denúncia anónima que as autoridades receberam sobre a situação. Apurou-se ainda que os ladrões entregaram a viatura a dois indivíduos em troca de 150 mil kwanzas, que, por sua vez, a venderam por 350 mil kz.