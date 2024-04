Horas depois do Novo Jornal ter noticiado que os taxistas estavam preocupados com o silêncio do Governo e que temiam uma possível subida da gasolina depois do dia 30 de Abril, o Executivo, através da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), chamou as principais associações de táxis para os tranquilizar.

Nesta conversa entre a ANTT e as associações de taxistas, o Governo fez chegar aos profissionais do volante, soube o Novo Jornal, explicações detalhadas sobre a nova tabela de preços e deixou a promessa de, ainda esta semana, fazer chegara a sua proposta relativamente ao novo preço do táxi.

As associações de táxis afirmam que em função da garantia do Governo, que o litro da gasolina não sofrerá alteração nos próximos tempos, após a retirada da subvenção, a 30 de Abril, a sua proposta reflectirá uma ligeira subida mas que não afectará as famílias.

No encontro que decorreu esta terça-feira,09, os responsáveis da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, do Ministério dos Transportes, disseram às associações de taxistas que não estão em silêncio e que apenas estão a trabalhar no sentido de encontrar as melhores soluções para se achar o novo tarifário para os preços dos transportes.

No encontro, que foi motivado por esta notícia do Novo Jornal, ficou também a promessa, da parte do Governo, de que não haverá, após a reiterada da subvenção dos cartões de combustíveis, um aumento do preço da gasolina, conforme se mostrou preocupada a principal associação de taxistas do País, a Associação Nacional dos Taxistas de Angola (ANATA).

Esta quarta-feira,10, a ANATA garantiu ao Novo Jornal que após receber garantias do Governo da não subida do preço dos combustíveis, dentro da sua proposta de preço ao Executivo, a corrida de táxi não será superior ao preço do litro da gasolina.

A ANATA diz que trabalha para que o futuro preço não venha prejudicar a população nem os proprietários dos "azuis e brancos".

Conforme a ANATA, a maior preocupação dos taxistas era se o Governo voltasse a subir o preço dos combustíveis no final do mês de Abril.

Segundo esta associação, muitos taxistas já abasteciam as suas viaturas ao preço de 300 kz o litro da gasolina, atendendo ao facto de os cartões não funcionarem e de outros não conseguirem tratar do processo burocrático exigido.

Já a Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola (AMOTRANG) disse ao Novo Jornal que já previa a retirada da subvenção, pois considera que os verdadeiros moto-taxistas não retiraram qualquer benefício da subvenção e que a sua retirada não irá atrapalhar a actividade dos motoqueiros que até já se tinham auto-regulado.

Bento Rafael, responsável da AMOTRANG, disse ao Novo Jornal que não havia da parte dos bancos regularidade no carregamento e existiam muitas incompreensões.

"Infelizmente os motoqueiros tiveram de se reinventar e auto-regular em aumentar o preço da corrida em concordância com o passageiro, porque, na verdade, quem beneficiava com a subvenção eram pessoas que não pertencem à classe", disse.

Entretanto, a AMOTRANG defende que o dinheiro que o Governo colocava à disposição da subvenção, agora deve servir para melhorar a actividade dos moto-taxistas e dos taxistas em Angola.

Os combustíveis deixam de ser subvencionados definitivamente no dia 30 deste mês.