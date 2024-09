Gradualmente, a partir do último mês deste ano, a ENBI vai dar início à retirada gradual do pagamento da tarifa a bordo dos autocarros públicos, "prevendo-se que no final do primeiro trimestre de 2025 os passageiros utilizem regularmente o passe GiraMais para as suas deslocações".

"Esta medida enquadra-se no âmbito da modernização e da transformação digital em curso no transporte urbano de passageiros e visa simplificar o processo de pagamento, reduzir os riscos associados ao manuseio de dinheiro em locais públicos, e melhorar a eficiência operacional das empresas operadoras", explica a ENBI em nota enviada às redacções.

Na província de Luanda, adianta ainda o documento da ENBI, esta substituição do pagamento diário do bilhete pelo cartão GiraMais terá lugar, numa primeira fase, a bordo dos autocarros que circulam entre a Avenida Deolinda Rodrigues (Km 30 - 1º de Maio), a Avenida Fidel de Castro (início Via Expressa - Vila de Cacuaco) e a Estrada de Cacuaco (Vila de Cacuaco - São Paulo e Vila de Cacuaco - Baleizão). Em Benguela, na rota Baía Farta-Benguela-Catumbela -Lobito. Na Huíla vai ser aplicada à rota Estátua da Liberdade-Centralidade da Quilengues e Eiwa-Mercado do Mutundo.

No Huambo será implementada na rota Huambo-Caála, mas também, para a província de Cabinda, nas rotas Chiloango-Pioneiro Zeca e Chilongo - Subastando, e, para a província de Malanje, nas rotas Mercado da Catela - Mercado da Chau ande e Mercado da Catela - Mercado de Cangandala.

Para facilitar esta transição, a ENBI iniciou esta quarta-feira, 11, uma campanha promocional de adesão ao passe GiraMais, fixando a sua taxa de emissão em Kz 5 000,00 em vez dos actuais kz 5 990,00.

A par deste desconto promocional, a ENBI oferece na primeira adesão 1 500,00 kz em viagens. Esta campanha vai estar activa entre os dias 10 de Setembro e 30 de Novembro deste ano para a generalidade dos passageiros.

Excluem-se os detentores do passe GiraMais social, designadamente, estudantes entre os 6 e os 15 anos e os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.