Tudo aconteceu no período da noite, no bairro popular, vila do Bungo, quando o militar surpreendeu a criança que se encontrava no interior da residência, a dormir.

"Aproveitando-se da pouca movimentação que havia na casa, o homem abusou da menor e depois retirou-se do local como se nada tivesse acontecido", explica o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Uíge da Polícia Nacional, Freitas Zama.

Horas depois, a menina contou à família o que o tio fez com ela, e, revoltados com a informação, os familiares dirigiram-se com a vítima até às autoridades policiais e fizeram uma participação do ocorrido.

Os efectivos da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais afectos ao comando do município do Bungo, com base nos dados recebidos da família da vítima, localizaram o acusado e detiveram-no.

O sargento afecto ao batalhão da Polícia Militar da região norte será presente ao juiz garantia, durante a semana, sob a acusação de abuso sexual.