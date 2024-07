O chefe do serviço de pediatria do Hospital Municipal de Maquela do Zombo foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), acusado do roubo de grandes quantidades de medicamentos que estavam em stock daquela unidade hospital, para vender.

O homem foi apanhado em flagrante nesta segunda-feira, após as autoridades policiais receberem uma denúncia anónima sobre os constantes desaparecimentos de fármacos no depósito.

O acusado "era o responsável pela chave do stock e aproveitava-se deste facto para fazer as suas movimentações ilícitas", segundo o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Uíge, Zacarias Fernando.

As autoridades asseguraram ainda que "não a primeira vez que o indivíduo pratica esta acção", porque já houve antes registos de desaparecimento de fármacos no local, mas nunca tiveram provas do envolvido no esquema.

A detenção do acusado ocorreu quando ele estava prestes a sair do hospital com uma grande quantidade de medicamento, que seriam comercializados em farmácias e nos mercados informais do Uíge.

Face a esta situação, o chefe doo serviço de pediatria de Maquela do Zombo será encaminhado para o juiz de garantia, sob a acusação de furto de medicamentos.