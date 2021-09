Um homem de 23 anos foi morto e carbonizado quando tentava roubar "galinhas" numa residência, no bairro Ana-Candandi, cidade do Uíge.

O corpo do homem, contou ao Novo Jornal o superintendente Manuel Halaiwa, porta-voz do SIC-Geral, foi encontrado por moradores do bairro.

Ainda segundo o oficial, o SIC procedeu à remoção do cadáver, e na sequência das investigações, mediante o trabalho de inteligência criminal, "deteve um dos quatro homicidas" estando, entretanto, "três elementos foragidos das autoridades, acusados da prática de crime de homicídio doloso".

O crime foi arquitectado e executado por quatro elementos, por volta das 03:00 do dia, 22, quando a vítima foi apanhada pelo proprietário da residência na companhia de mais três elementos e levaram o indivíduo para junto do rio Loé, onde "foi torturado e queimado" até à morte.

O detido, de 42 anos, e proprietário da residência, onde a vítima terá ido roubar galinhas no galinheiro, será na sexta-feira, 24, presente em primeiro interrogatório judicial ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Uíge, para conhecer eventuais medidas de coacção a aplicar.

O Novo Jornal sabe que o SIC-Uíge continua a efectuar diligências para a detenção dos demais elementos envolvidos neste crime.