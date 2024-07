Na província do Uíge, uma jovem de 18 anos foi detida por simular o seu próprio sequestro, no sentido de subtrair 100 mil kwanzas dos pais, valor este que os supostos sequestradores estavam a exigir aos seus familiares para a libertar.

A envolvida ficou dois dias escondida numa casa, segundo as autoridades, "tudo para tirar proveito dos pais", mas o tiro saiu-lhe pela culatra, pois o Serviço de Investigação Criminal (SIC) descobriu o esquema, ela não conseguiu roubar dinheiro dos pais e acabou presa.

O facto ocorreu na cidade do Uíge, numa altura em que a rapariga e cinco amigos arquitectaram o plano de simularem um sequestro para subtrair valores monetários aos seus progenitores.

Dirigiram-se até ao ao bairro Candombe-Velho, onde a jovem se escondeu no interior de uma residência e começou a efectuar ligações e o envio de mensagens aos pais, através de um telemóvel estranho, alegando que tinha sido sequestrada.

Depois, o grupo começou a exigir aos familiares uma transferência bancária de 100 mi kz em troca da liberdade da jovem, de acordo com o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando.

Preocupados com a situação, os pais fizeram uma participação ao SIC local sobre o suposto sequestro da filha. Os oficiais investigaram o caso e no segundo dia conseguiram localizar a rapariga, que se encontrava escondida, sozinha, no interior de uma casa.

Após o seu resgate, a implicada confessou às autoridades policiais que "tudo não passava de uma simulação, para tirar algum proveito dos pais".

Mediante estes factos, a jovem foi detida e os seus comparsas fugiram tão logo que se aperceberam que o SIC estava na área.