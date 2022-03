A mulher que na passada quarta-feira provocou a morte à sua filha de dois anos quando lhe dava banho com água quente, num caso em que as autoridades investigam para saber se se tratou de um acidente, na aldeia Samba, município de Mucaba, província do Uíge, ficou esta sexta-feira em prisão preventiva.

Apesar da morte da criança ter resultado, ao que todo indica, de um acidente, segundo apurou o Novo Jornal junto de fonte do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), o magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Uíge, decretou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, e acusou a mulher de homicídio qualificado.

Após ser ouvida pelo Ministério Público, a mulher foi encaminhada para a cadeia da comarca do congo onde irá aguardar o julgamento.

O incidente, de acordo com Zacarias Fernando, porta-voz do SIC-Uíge, ocorreu no dia 27 de Fevereiro, quando a mulher aqueceu água para dar banho a bebé.

"Sem ter medido a temperatura da água colocou a bebé na banheira, o que lhe provocou queimaduras graves tendo esta vindo a morrer horas depois", disse.

Em tribunal, a mulher vai ficar a saber se é condenada por homicídio involuntário ou qualificado.