No município de Viana, em Luanda, nove indivíduos foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), acusados de assassinar dois homens, na via pública, em circunstâncias diferentes.

Os detidos foram apresentados nesta terça-feira e serão encaminhados para o juiz de garantia, de acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho.

O primeiro homicídio aconteceu no distrito urbano do Baia, rua Tudissanga, quando a vítima de 38 anos, em companhia da sua esposa, saía de um estabelecimento comercial e foi surpreendido por três indivíduos que estavam munidos de uma faca de cozinha, explica Fernando de Carvalho.

O homem, ao tentar reagir, foi golpeado nas zonas do tórax e da barriga, tendo morrido naquele instante. Nesta acção, foram detidos os três elementos

Já a outra ocorrência sucedeu no bairro da Estalagem, durante uma luta de gangues, em que um delinquente foi assassinado por seis rivais, segundo SIC-Luanda.

Munidos de facas, catanas, garrafas e lâminas, massacraram o malogrado que não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Quanto a este caso, foram detidos os seis principais implicados.