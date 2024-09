Os estrangeiros de nacionalidade indiana foram detidos por volta das 17:00 deste domingo, no bairro Capalanga, município de Viana, pelos efectivos da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), avança o porta-voz nacional do órgão, Quintino Ferreira.

Após a proibição da venda de bebidas alcoólicas em pacotinhos, a empresa JONNA, LDA havia sido encerrada pela Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA).

Os homens deixaram a poeira baixar, ficando algum tempo sem trabalhar, mas depois de verificarem que já não se falava mais sobre o assunto, arrancaram o selo posto no estabelecimento e continuaram a produzir a bebida, explica a DIIP.

A Polícia Nacional recebeu uma denúncia anónima sobre a fábrica que estava a funcionar clandestinamente e mediante esta, foram realizadas algumas diligências e depois os agentes deslocaram-se para o local.

E apanharam os indivíduos a produzirem os pacotinhos, tendo estes, durante a operação, mostrado resistência às autoridades mas acabaram por ser detidos pouco depois.

Neste momento, os infractores encontram-se nas celas da DIIP-Luanda e na terça-feira,01, serão encaminhados para o Ministério Público junto da ANIESA.

Durante a acção realizada na fábrica pela DIIP e pela ANIESA, foram apreendidas 37 máquinas um número elevado de pacotinhos.

A proibição do Executivo no que toca à produção de bebidas espirituosas em saquetas começou a vigorar no dia 12 de Março, deste ano (ver links em baixo nesta página).