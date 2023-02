Dois criminosos com auxílio de três seguranças assaltaram dois contentores de 40 pés, com mais de duas mil caixas de patinhas de frango, que se encontravam no interior de um armazém de frescos, no município do Viana.

O porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Manuel Halaiwa, em declarações ao Novo Jornal, disse que "o assalto ocorreu na madrugada desta segunda-feira, quando dois homens se dirigiram ao armazém de frescos em Viana com o plano bem traçado".

No armazém, os assaltantes eram aguardados por três seguranças que faziam parte do conluio e que amarraram um outro que também estava de serviço mas não fazia parte dos planos dos gatunos.

Depois de amarrarem o segurança que não estava incluído nos planos do assalto, os homens deslocaram-se até ao local onde se encontravam os dois camiões com dois contentores de 40 pés e introduziram-se no seu interior.

Com recurso a uma ligação directa, saíram do armazém com cerca de 2.000 caixas de patinhas de frango, com destino aos mercados informais da zona verde, no município de Belas.

Quando os proprietários da empresa ficaram a saber do ocorrido, fizeram uma participação ao SIC, que com as informações do segurança que tinha sido deixado para trás amarrado e maltratado, deslocou-se até ao município de Belas, tendo apanhado em flagrantes os homens a descarregarem uma parte do produto numa obra inacabada na zona verde.

O porta-voz do SIC esclarece ainda que, das 2.000 caixas de patinhas de frango que foram subtraídas do local, apenas foram recuperadas cerca de 100 caixas e as demais já tinham sido distribuídas por diversos lugares.

O SIC acrescenta que foi igualmente apreendida uma arma de fogo com oito munições, ressaltando que os homens estão detidos e serão encaminhados para o Ministério Público.