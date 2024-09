A detenção do acusado decorreu no último fim-de-semana, na rua do tio Pontes, bairro KM 9A, Viana, mediante uma participação feita pelos familiares, horas depois da morte do adolescente.

O porta-voz nacional da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), Quintino Ferreira, explicou ao Novo Jornal que o homicídio sucedeu no período da manhã, quando a vítima regressou à sua casa.

"O pai questionou o rapaz onde tinha dormido e a resposta, que tinha dormido em casa de amigos, não lhe agradou", levando-o à fúria e a bater com violência no filho provocando-lhe a morte.

Ao verificar que o filho estava a dar os últimos suspiros, o acusado pediu auxílio de um vizinho e socorreu-o para o banco de urgência do hospital Josina Machel, mas o menor não aguentou os ferimentos e acabou por morrer minutos depois.

Após a sua detenção, o pai confessou o crime à DIIP que encaminhou o caso para o Serviço de Investigação Criminal, onde será presente ao juiz de garantias junto do órgão.