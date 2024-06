Violência contra crianças em conflitos armados atingiu "níveis extremos" em 2023 - Forças israelitas na `lista da vergonha`

A violência contra crianças em conflitos armados atingiu "níveis extremos" em 2023, com assassínios, mutilações e recrutamentos a liderarem as violações graves, incluindo em Israel e na Faixa de Gaza, denunciou a ONU num relatório em que, pela primeira vez, colocou as forças israelitas na sua `lista da vergonha` de países que violam os direitos das crianças, matando e mutilando menores e atacando escolas e hospitais.