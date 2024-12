O Governo Provincial de Benguela informa que a partir da meia-noite será interditado todo o tráfego rodoviário em algumas artérias das cidades de Benguela, Catumbela e Lobito, devido à visita do Presidente norte-americano, Joe Biden.

A Estrada Nacional 100, Lobito - Benguela, a partir das imediações do contorno do acesso ao bairro da nossa senhora da Graça, nos dois sentidos estará interditada, assim como todas as vias dos bairros que dão acesso à EN 100;

No município da Catumbela, estarão igualmente interditadas todas as vias que dão acesso à EN 100, incluindo a do PDIC.

Já no município do Lobito, estarão interditadas as vias dos bairros da Luz, São Miguel, Caponte e 28, incluindo todas as zonas que dão acesso ao centro da cidade através da EM 100.

O Governo Provincial informa também que todos os veículos pesados e outros que transitem pela província de Benguela deverão parquear nos municípios do Lobito e Benguela, nas zonas dos Cabrais, Uche ou Talamajamba, ou encontrar alternativas através das EN 250 e 260, de acordo com a sua rota.

Os funerais previstos para os cemitérios da Catumbela e do Luhongo no dia 4 deverão realizar-se a partir do dia 5 de Dezembro. Fica proibido também o comércio ambulante em todas estas zonas.

Joe Biden, que vai passar o dia em Luanda, viaja amanhã para Benguela, onde vai visitar Corredor do Lobito, a infraestrutura ferroviária que liga Angola às zonas de minérios da República Democrática do Congo (RDC) e da Zâmbia, e que se tornará na primeira rede ferroviária transcontinental de acesso aberto de África, que começa no Lobito e ligará o Oceano Atlântico ao Oceano Índico.

Joe Biden tem igualmente prevista uma visita à fábrica de processamento de alimentos da Carrinho.