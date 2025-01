Desta rede foram apenas detidos dois angolanos, conta a polícia, acrescentando que os infractores foram surpreendidos na cidade de Mbanza Congo, depois das autoridades se aperceberem do esquema em troca de dinheiro.

A quadrilha foi descoberta quando a polícia se deparou com um grupo de emigrantes na zona fronteiriça do Zaire, onde alguns destes indivíduos da República Democrática do Congo e do Congo Brazzaville foram encontrados com Bilhetes de Identidade angolanos falsos.

Os efectivos procuraram saber com os congoleses a origem do documento e com base nos dados recebidos conseguiram localizar o gangue que desenvolvia esta actividade ilícita.

O porta-voz do PN-Zaire, Luís Bernardo, lembra que muitos emigrantes só conseguem entrar no País porque têm cobertura de cidadãos nacionais e dos seus compatriotas e garante que estão em curso investigações para localizar os demais envolvidos.