A mulher foi apanhada na comuna do Luvu, na fronteira entre Angola e República Democrática do Congo (RDC), numa altura em que usava caminhos rurais com o objectivo de chegar à capital do País sem ser notada.

De acordo com a direcção do Ministério do Interior no Zaire, depois de ser encontrada com os adolescentes (um rapaz e uma menina), a mulher, de nacionalidade angolana, tentou subornar as autoridades com 25 mil kwanzas mas acabou sendo detida naquele instante.

Os irmãos, de 12 e 15 anos, residem em Kimpese, RDC, e foram vítimas de uma mulher de 31 anos que vive na cidade de Mbanza Kongo, nas imediações da estação eléctrica do Kianganga.

Em menos de quatro meses, esta é a segunda ocorrência de tráfico de seres meores que decorre na fronteira do Luvu.

Enquanto no caso desta semana, a mulher retirou duas crianças do Congo para Angola, no passado dia 14 de Maio do corrente ano, conforme o Novo Jornal noticiou, uma outra mulher que se apresentava como missionária da igreja Católica, de nacionalidade congolesa, também foi detida por tráfico de sete menores do lar de acolhimento Santa Rita de Cássia, localizado em Luanda.

Esta foi apanhada quando tentava levar as crianças para a RDC, usando igualmente o caminho do Luvu.

Uma das fontes que alimentam este tipo de crime é a abundância de crianças a viver nas ruas das cidades angolanas, sendo disso um bom exemplo a cidade de Luanda, como a foto demonstra.