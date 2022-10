Os efectivos da Secção Investigação e Ilícitos Penais do Comando Municipal do Soyo detiveram, neste fim-de-semana, um cidadão nacional, de 18 anos, por extorsão de vários bens, fazendo o uso ilegítimo do uniforme do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

De acordo com uma nota publicada na página do facebook do Ministério do Interior, tudo aconteceu no bairro Nkungua-yenguele, na via pública, quando o implicado extorquia várias pessoas, usando o colete do SIC.

A detenção ocorreu quando efectivos tomaram conhecimento, por via de uma denúncia anónima, que dava conta que o envolvido se identificava como investigador do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais, com a intenção de extorquir vários munícipes.

Diligências feitas possibilitaram deter o acusado em flagrante quando acabava de subtrair um computador portátil.

O indiciado já está detido.