Três operativos de segurança foram detidos pela Polícia Nacional (PN) no Zaire, indiciados no furto de uma viatura de modelo Hilux, pertencente à empresa Mota-Engil, onde prestavam serviços.

O porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa da PN-Zaire, Luís Bernardo, disse que "os indivíduos furtaram a viatura para fins ilícitos e além dos três seguranças, também foi detido um comparsa deles".

O roubo aconteceu nesta quarta-feira, no município do Soyo, quando os homens se encontravam a trabalhar, e, ao verificarem que já não havia mais movimentação de outros funcionários no local, executaram o plano.

Retiraram a chave do carro do lugar e levaram a carrinha, abandonando o posto de trabalho, explica o Intendente Luís Bernardo.

Estando na aldeia de Kifuma, município do Soyo, o carro apresentou uma anomalia e avariou na via pública. Os acusados, conta a polícia, subtraíram alguns acessórios da viatura e abandonaram-na no local.

Nesta quinta-feira,19, após uma denúncia efectuada pela direcção da Mota-Engil ao piquete policial do Soyo, os agentes, por intermédio do GPS, localizaram o veículo e os ladrões na aldeia de Kifuma.

Os suspeitos foram detidos e serão apresentados ao juiz de garantia para serem responsabilizados criminalmente.