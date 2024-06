O homicídio ocorreu no bairro Tombe, por volta das 23:00 desta quinta-feira, numa altura em que o ancião de 75 anos, se encontrava a dormir.

O filho dirigiu-se ao quarto onde o pai estava a descansar, munido de um ferro, e começou a espancá-lo brutalmente. O alarido chamou a atenção dos populares que estavam ao lado da casa e se deslocaram até lá.

Após espancar o pai, o homem fugiu e a vítima foi socorrida pelos vizinhos para o Hospital Municipal do Soyo, onde acabou por morrer horas depois, de acordo com o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional no Zaire, Luís Bernardo.

Os populares fizeram uma participação às autoridades sobre o caso, e, com base nos dados recebidos, os afectivos da polícia conseguiram localizar o acusado de 45 anos, perto do bairro onde vivia.

A PN explica que o homem esta detido, enquanto investigações estão em andamento para se apurar os reais motivos que levaram o filho a matar o pai.