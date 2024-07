A Polícia Nacional apreendeu um total de 105 mil litros de combustível, que estavam a ser comercializados no interior de um estaleiro de forma ilegal nos bairros 11 de Novembro e 4 de Fevereiro, província do Zaire.

Durante a operação foram igualmente detidos 26 cidadãos nacionais e estrangeiros acusados de contrabando de produtos petrolíferos e associação criminosa, segundo o porta-voz da PN-Zaire, Luís Bernardo.

Os homens realizavam as acções ilícitas nas localidades do Ntokamu, Pracinha do BU, Mavaka, Kikala-Kiaku e Topo, no município do Mbanza Kongo.

Alguns contrabandistas foram detidos num estaleiro onde vendiam o combustível a retalho, enquanto outros elementos foram apanhados no posto de contenção do Sumpi.

Com eles foram também apreendidas quatro viaturas, que eram usadas para transportar a mercadoria de uma localidade para outra.

Os acusados, as viaturas e o combustível apreendido encontram-se sob custódia da Polícia aguardando medidas do Ministério Público.