Zaire: Polícia detém regedor que ajudava congoleses a ter acesso a documentos para o tratamento do Registo de Nascimento

A Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) na província do Zaire deteve, este domingo, em coordenação com outros serviços de inteligência, o regedor do bairro Sagrada Esperança, município de Mbanza Kongo, por emissão de falsas declarações a cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), para o tratamento do Registo de Nascimento, para posterior acesso ao Bilhete de Identidade (B.I.), soube o Novo Jornal.