O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) avisou esta sexta-feira, 08, que os efectivos da corporação estarão com toda a força nas ruas, ao nível de todas as suas especialidades, garantindo que todos aqueles que comprometerem a ordem e tranquilidade pública durante os cinco dias de luto nacional, terão tratamento a sua medida.

Esta decisão, segundo apurou o Novo Jornal, foi devido à manifestação de dezenas de pessoas, especialmente zungueiras, em nalguns pontos de Luanda, após a difusão da notícia da morte do ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da PN, superintendente Nestor Goubel, disse que todas as forças que compõem a corporação estarão nas ruas de Luanda "para manter a ordem e a tranquilidade públicas para evitar casos de arruaças e manifestações".

"Queremos apelar e lembrar aos cidadãos que devemos pautar por civismo, boa conduta e postura, e não enveredarmos para casos de incivilidade nem de ofensas físicas. Claro que nós, polícias, estaremos presentes para balizar e encaminhar os indivíduos prevaricadores", avisou Nestor Goubel.

Por outro lado, lembrou que muita gente se junta com outros propósitos, de criar desordem e insultar os agentes da ordem.

"É momento de luto, devemos respeitar o decreto presidencial e cumprir as leis emanadas superiormente", descreveu.