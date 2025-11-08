A uma semana da realização do amistoso entre as escolhas de Angola e da Argentina, jogo que continua a gerar muitas controvérsias nalguns sectores da sociedade angolana, devido aos valores avultados que o envolvimento, vem à tona a questão da interferência política no desporto.

O Presidente da República, João Lourenço, nas vestes de presidente do MPLA, anunciou, a 21 de Novembro de 2024, durante o IX Congresso da JMPLA, braço juvenil do partido no poder, a vinda da Selecção da Argentina para enfrentar, em partida amistosa, os Palancas Negras.

Na ocasião, João Lourenço afirmou que os acordos tinham sido negociados a 100% e encerrados. "Convidámos a Seleção de Maradona e Messi para jogar com os nossos Palancas", disse, na ocasião.

