O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda deteve um assaltante, que, com recurso a uma faca de cozinha, assassinou um homem na via pública, no município da Ingombota.

O indivíduo vai ser apresentado, esta segunda-feira,02, pelo SIC-Luanda e posteriormente encaminhado para o juiz de garantias pelo crime de homicídio qualificado, de acordo com as autoridades.

O crime aconteceu no bairro Marginal, depois de a vítima ter surpreendido o meliante a roubar artigos num estabelecimento.

Conforme se verifica no vídeo que circula nas redes sociais, o homem tentou parar o assaltante, que ficou enraivecido, e, no mesmo instante, fez recurso à arma branca que carregava consigo e desferiu-lhe vários golpes na região do torácica.

A vítima não aguentou os ferimentos e morreu de imediato. O acusado fugiu do local, porém acabou por ser capturado pelos agentes do SIC-Luanda, após diligências feitas.