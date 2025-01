Semanário Novo Jornal

Acordo entre MINJUD e Sonangol: Valores envolvidos na gestão da Cidadela guardados a "sete-chaves"

SONANGOL recebeu a aprovação do MINJUD para a gestão da infra-estrutura por 30 anos. Os termos e os valores envolvidos no contrato continuam no "segredo dos deuses". Federações desportivas e empresas sediadas no local não receberam documento oficial para deixar o espaço. Agentes desportivos e especialistas divergem quanto às opiniões.