Angola volta a albergar a 31.ª edição do Afrobasket de 12 a 24 deste mês, em Luanda e Namibe, com o objectivo de manter a hegemonia continental. O Estado angolano desembolsou 1,5 milhão de dólares para organizar o evento. Comité Organizador do Campeonato Africano das Nações (AFROLOC) garante ter as condições criadas para o arranque da competição.

Angola ao chamar a si a organização da 31.ª edição do Afrobasket em séniores masculinos, a selecção nacional pode quebrar o jejum de 12 anos sem levantar a taça de campeão africano da modalidade.

Com 11 títulos conquistados, três dos quais no País, nas edições de 1989, 1999 e 2007, a selecção nacional ganhou pela última vez o Afrobasket da Costa do Marfim, em 2013, quando derrotou o Egipto por 57-40.

Passados 18 anos, o basquetebol continental volta a Angola em duas cidades, Luanda e Namibe, inserida nos festejos dos 50 anos da Independência Nacional, a assinalar-se a 11 de Novembro.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/