Angola passa a contar com 18 árbitros FIFA para 2026, três deles no futebol-salão. Hélder Martins, presidente do Conselho Central de Árbitros da Federação Angolana de Futebol (CCA-FAF), promete continuar a trabalhar, de forma a rejuvenescer a arbitragem nacional e recuperar os lugares perdidos na FIFA

O presidente do Conselho Central de Árbitros da Federação Angolana de Futebol (CCA-FAF), Hélder Martins, prometeu continuar a trabalhar para rejuvenescer a arbitragem angolana.

Em declarações ao Novo Jornal, a propósito da ascensão de sete novos árbitros nos quadros da FIFA, em ambos os sexos, nas modalidades de futebol, futebol-salão e futebol de praia, o número um da arbitragem angolana considera que o resultado alcançado é fruto de trabalho árduo desenvolvido durante o primeiro ano de mandato. "Neste mandato, conseguimos recuperar os lugares perdidos na FIFA, aumentámos a presença feminina no futebol 11 e no futebol-salão", conta.

Segundo o antigo árbitro internacional, o CCA-FAF vai continuar a trabalhar com a classe, de forma a preparar o futuro e a elevar a arbitragem angolana para merecer confiança e, consequentemente, a indicação para as competições da COSAFA e do CAN, em diversas categorias. "Da nossa parte, não resta outra coisa, senão continuar a trabalhar para uma boa qualidade da arbitragem angolana além-fronteiras", sublinha.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/