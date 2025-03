A reabilitação do troço entre o rio Eval e o rio Cubal do Lumbo da Estrada Nacional (EN) 100, na província de Benguela, foi aprovada pelo Presidente da República, que assinou um ajuste emergencial de 66,6 mil milhões de Kwanzas (72,6 milhões USD).

No documento a que o Novo Jornal teve acesso, o Chefe de Estado considera que a EN 100 constitui um pilar do desenvolvimento do País, cuja manutenção importa assegurar de modo a evitar a interrupção do transporte de pessoas e bens.

A EN 100 cruza toda a faixa do litoral do País e numa das suas conexões liga a

Com a reabilitação destes 50 quilómetros de estrada foi também aprovada a fiscalização da empreitada por 1,3 mil milhões de kwanzas.

No despacho, o Presidente não avança o nome das empresas beneficiárias destes dois contratos, mas autoriza a inscrição do projecto no Programa de Investimento Público.

Será o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, a quem foi delegada competência, com a faculdade de subdelegar, a acompanhar todo o procedimento e a assinar os respectivos contratos.