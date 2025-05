O Governo angolano vai assinar um contrato de elaboração de projectos de engenharia para a implementação de sistemas de rega nos perímetros regadios do Lussol, em Waba, na Huíla, e nas Hortas do Giraúl, no Bero, província do Namibe, com recurso a um financiamento do Banco Mundial.

O contrato entre o Ministério da Agricultura e Florestas e a empresa tunisina Comete International e as portuguesas Engidro Engineering Solutions e AGRI-PRO - Ambiente Consultores faz parte do Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial (CADP) e recorre a parte de um financiamento no valor de 230 milhões de dólares americanos do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

O objectivo do PDAC é aumentar a competitividade da agricultura em cadeias de valor seleccionadas e melhorar a avaliação de mercado do agro-negócio.

O Governo, com o apoio do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), criou o Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial (PDAC), "no intuito de desenvolver e fortalecer o sector empresarial agrícola".

O PDAC desenvolve as suas actividades em todos os municípios da região norte, nomeadamente nas províncias de Malanje e Cuanza Norte, região denominada "corredor A", e na região centro sul, nomeadamente nas províncias do Bié, Cuanza Sul, Huambo e Huíla, região denominada "corredor B".

São considerados como beneficiários do PDAC os agricultores individuais e produtores organizados em cooperativas e associações; Pequenas e Médias Empresas no sector do agronegócio; mulheres e jovens; instituições financeiras e de crédito, localizados em ambos os corredores.

Segundo o Governo, as cadeias de valor prioritárias do PDAC elegíveis para financiamentos são a agricultura - milho, feijão, soja, café, mandioca, batata doce, batata rena, trigo, arroz e amendoim, e a pecuária - ovos, aves, cabritos e ovelhas.

Os beneficiários seleccionados e aprovados possuem apoio financeiro, assistência técnica especializada, co-financiamento de investimentos, garantias parciais de crédito e investimentos em infraestruturas.