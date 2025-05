Uma jovem de 23 anos, residente em Luanda, viajou para a província do Cuanza-Sul, concretamente para a cidade do Sumbe, para matar a prima, de 37 anos, funcionária bancária, que lhe entregou, de forma faseada, um total 700 milhões de kwanzas para a compra de um apartamento na Centralidade do Kilamba, em Luanda, e de uma viatura "topo de gama", que não chegou a adquirir.

A ganância levou a mulher a contactar outro familiar para, juntos, matarem a prima de ambos, mas a tentativa correu mal, soube o Novo Jornal.

A jovem recebeu os 700 milhões há alguns meses, e, segundo contou a polícia ao Novo Jornal, passou a mostrar à prima fotografias de "um lindo apartamento" na Centralidade do Kilamba, que, na verdade, nunca chegou a comprar.

Volvido algum tempo, a prima começou a pressioná-la, pois queria ver a documentação do apartamento e da viatura.

Segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC), decorridos alguns meses, a jovem não apresentava os documentos dos bens à prima.

Entretanto, depois de muita pressão, a jovem decidiu viajar para o Cuanza- Sul, no fim-de-semana prolongado, para se encontrar com a prima, alegando ir apresentar-lhe a documentação do apartamento de Luanda.

No dia 2, a jovem contactou outro familiar e juntos planearam sequestrar e matar a prima de ambos e dona dos milhões kz.

Foi assim que no mesmo dia, por volta das 19:00, avisou a mulher que já estava no Sumbe, marcando um encontro no município do Seles, para apresentar a documentação do imóvel e da viatura.

O SIC conta que, sem se aperceber de nada, a mulher foi sozinha ao encontro dos primos, que já tinham o plano traçado.

No interior do carro conduzido pelo primo, os três seguiram para o município do Seles. No caminho, tentaram imobilizar os membros superiores e asfixiar a mulher com fita-cola, mas esta, por sorte, conseguiu abrir a porta e atirou-se para fora da viatura, livrando-se dos seus sequestradores.

Segundo o SIC, a mulher correu em direcção a um matagal e conseguiu esconder-se dos seus primos que a queriam matar.

Foi assim que pediu ajuda a um automobilizaste que a levou à Polícia onde fez a participação. Accionado o SIC, os dois familiares foram encontrados e detidos, quando já estavam prestes a deixar o Cuanza-Sul para a vizinha província do Huambo.