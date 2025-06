Segundo o responsável, desse montante cerca de 649 mil milhões de kwanzas corresponderam a notas em poder do público e 221 mil milhões de kwanzas provenientes dos caixas dos bancos comerciais.

O governador discursava no acto formal de apresentação à comunicação social do Programa de Alargamento de Rede de Caixas Automáticas e afirmou, socorrendo-se aos dados da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) referentes ao mês de Maio deste ano, que foram levantados dos caixas dos terminais automáticos, vulgo ATM, 448 mil milhões de kwanzas, sendo que o pico foi atingido no dia 30 com o valor de 25 mil milhões de kwanzas, ao passo que no dia 04 foram levantados apenas cerca 6 mil milhões Kz.

Indicou que as transferências bancárias no mesmo período atingiram 607 mil milhões de kwanzas e os pagamentos de serviços diversos se fixaram em 82 mil milhões de kwanzas, enquanto o valor pago ao Estado foi de cerca de 40 mil milhões de kwanzas.

"A preferência de liquidez a nível do mercado nacional, a assimetria na distribuição de caixas automáticos, assim como a concentração do pagamento de salários no final do mês são factores que contribuem para a aglomeração de consumidores bancários nestes terminais", assinalou.

O Banco Nacional de Angola em 2024 conduziu um programa piloto para o Alargamento da Rede de Caixas Automáticos no município de Viana, no quadro da nova Divisão Político Administrativa, que culminou com a instalação de 69 terminais em diferentes zonas daquele município.

O mesmo programa, que contou com o apoio do Ministério do Interior, da Administração do Território, Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e das administrações dos municípios de Viana e de Cacuaco, teve como objectivo expandir as caixas automáticas a nível nacional, através da subsidiação pelo BNA de 30% do valor da aquisição dos terminais que serão instalados pelas instituições financeiras bancárias nas províncias de Luanda e de Icolo e Bengo.

Aderiram ao programa seis bancos comerciais, nomeadamente o Banco de Fomento Angola, Banco Angolano do Investimento, Banco de Poupança e Crédito, Banco Millennium Atlântico, Standard Bank.