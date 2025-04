A Polícia de Guarda Fronteiras (PGF) na província de Cabinda apreendeu 15 mil litros de gasóleo prestes a ser transportados para a República Democrática do Congo numa casa que era usada como esconderijo pelos contrabandistas.

O gasóleo foi encontrado no fim-de-semana e estava distribuído por centenas de bidões de 25 litros.

A apreensão sucedeu durante um patrulhamento efectuado na aldeia de Yabi, onde os agentes policiais descobriram a casa que era usada como esconderijo de combustível antes de o produto sair do país.

Os contrabandistas ainda não foram localizados, porém diligências já estão em curso.

Quanto ao produto apreendido, foi encaminhado para as autoridades competentes, no âmbito do combate ao contrabando de combustível.