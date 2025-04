As pessoas valem mais do que os partidos, até porque elas os fazem. As pessoas valem mais do que certas agendas partidárias ou campanhas para o alcance e manutenção do poder. Hoje, vai-se sentindo que a dimensão humana da governação foi relegada para segundo plano e esqueceu-se a agenda social, alguns partidos estão a ser vistos como os partidos da indiferença e dos indiferentes. João Lourenço apostou em Mara Quiosa com a intenção de fazer a diferença. Quem hoje tem responsabilidades de governação e de gestão não pode ficar alheio à dor, ao sofrimento e à indignação dos governados. Faz-nos falta a cultura do cuidado, da atenção, da compaixão e de ir ao encontro dos cidadãos. Promover uma chamada pedagogia dos afectos para vencer a cultura da indiferença. "O amor não tolera a indiferença", disse o Papa Francisco. Mara Quiosa está proibida de ser indiferente, ela tem é de ser diferente. Tem de fazer a diferença.

Mara Quiosa é esposa de João Baptista Quiosa, um diplomata e que, neste momento, exerce o cargo de embaixador de Angola no Gana. Esta referência é importante para aquela que é uma interessante agenda diplomática da nova vice-presidente do MPLA nestes seus 100 dias. Em Janeiro deste ano, recebeu na sede do MPLA os embaixadores de Cuba e da Sérvia, começando a sua estratégia diplomática com dois países que tiveram um papel relevante no processo de independência, de estabilidade política, económica e social. Em Fevereiro, Mara Quiosa recebeu os embaixadores da China, Reino Unido, Gana e Zimbabwe. Mas não parou por aí, a agenda diplomática seguiu, sendo que em Março recebeu os embaixadores da Rússia, de Espanha, Brasil e Costa do Marfim. Em Março marcou presença na cerimónia de celebração do Dia Nacional do Japão em Angola e, na semana seguinte, esteve presente na confraternização organizada pelos embaixadores da Francofonia. No primeiro dia do mês de Abril, Mara Quiosa recebeu os embaixadores da Índia e da Venezuela. Em três meses, a vice-presidente do MPLA recebeu em audiência 12 embaixadores e marcou presença em duas actividades diplomáticas de grande relevância. Há aqui interesses e estratégias comuns que devemos ter em atenção, embora devamos realçar que a sua antecessora Luísa Damião recebeu também alguns embaixadores no nosso "Kremlin". Mas o que noto, além daquela habitual cortesia e fortalecimento de relações, é que haja um grande interesse de muitos embaixadores em estar com Mara Quiosa, até mesmo para tentar perceber e avaliar o seu potencial, de saber se não estão perante a futura e legítima sucessora de João Lourenço na Presidência da República. Da parte do MPLA, há também uma estratégia de uma maior aproximação, aprofundamento de relações entre a sua vice-presidente e os membros do corpo diplomático acreditado em Angola. É preciso aproveitar estes momentos para passar a mensagem dos programas do MPLA e da estratégia do líder.

É também importante olhar para momentos relevantes desta sua intensa agenda em 100 dias no cargo. No início de Janeiro, a vice-presidente presidiu o acto central dos 63 anos da Organização da Mulher Angolana (OMA), tendo depois a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo aos militantes e funcionários do MPLA. Começou a confraternização com nacionalistas do MPLA e visita às suas residências, participou numa campanha de sensibilização e prevenção da cólera. No início de Fevereiro, presidiu a apresentação da Agenda Política do MPLA em Malange. Esteve na abertura da V reunião regional do Secretariado da Organização Pan-africana das Mulheres, visitou a nacionalista Luzia Inglês "Inga" e marcou presença nas comemorações dos 44 anos da Igreja Bom Deus. Ainda em Fevereiro, visitou o Hospital Materno Infantil Manuel Pedro Azancoth de Menezes, liderou a delegação do MPLA que esteve no desfile central do Carnaval de Luanda. Encerrou as conferências constitutivas das estruturas internas do MPLA, recebeu o secretário do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola (CICA), Reverendo Luís Nguimbi. Em Março, recebeu os membros da CEAST para a preparação do jubileu da Independência, participou do fórum "Mulheres que inspiram", realizado na Universidade Metodista e fez a dissertação do tema: O papel da mulher na política. Esteve presente na 2ª edição da Conferência Anual de Jovens Mulheres Empresárias, presidiu o encerramento das jornadas Março Mulher do MPLA. Liderou a equipa do MPLA que esteve na homenagem ao nacionalista Lopo do Nascimento e esteve na gala de mulheres de mérito. São alguns "apanhados" da agenda de Mara Quiosa nestes 100 dias. É claro que há uma estratégia de governação de proximidade, de maior interacção e empatia com as bases. Há uma nova abordagem, uma nova dinâmica, uma nova postura em termos de comunicação e de imagem. Certo é que o MPLA tem agora uma "primeira- dama" e são apenas 100 dias.

