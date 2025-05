O Governo Provincial do Uíge abriu um procedimento dinâmico electrónico para aquisição de dez viaturas, a maior parte de trabalho, como um camião compactador, mas entre esta dezena de veículos está mais um carro topo de gama, que se junta à longa lista de veículos de luxo do Executivo.

O valor total do leilão é de 850 milhões de kwanzas e prevê a compra de dois pares de camiões basculantes e compactadores, duas pás carregadeiras, duas bobcat, dois camiões compactadores e duas carrinhas. No conjunto destas dez viaturas destaca-se um carro topo de gama, que custará ao erário público cerca de 150 mil dólares.

Este valor será pago pelos recursos ordinários do Tesouro, e, segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, está inscrito no Orçamento Geral do estado para 2025, nas acções correntes, no programa "operação e manutenção geral dos serviços".

Este já não é o procedimento realizado para compra de carros. Na semana passada, o Governo Provincial do Icolo e Bengo abriu um leilão electrónico para a compra de viaturas de apoio aos serviços gerais e actividades de campo. O contrato valia 2,4 mil milhões de kwanzas, o equivalente a cerca de 2,7 milhões de dólares norte-americanos.

Em Março, o Ministério das Finanças, através da Direcção Nacional do Património, realizou um leilão electrónico para "aquisição de viaturas para uso pessoal de algumas entidades protocolares do Estado" por 1,3 mil milhões de kwanzas. São ao todo 15 viaturas divididas por quatro lotes e dois segmentos: sedan e todo-o-terreno.

Também a Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) abriu um leilão para a aquisição de novas viaturas para a sua frota, juntando-se a outras entidades do Estado que adquiriram ou vão adquirir carros no primeiro semestre de 2025. Para o efeito destinou 2,5 mil milhões de kwanzas, o que equivale a cerca de 2,7 milhões de dólares. Entre os 33 veículos há um SUV de luxo.

Todos os anos o Estado junta vários carros à sua extensa frota, que possui mais de 700 carros de luxo com preços que vão desde os 90 a 290 mil USD cada, atribuídos a servidores públicos entre ministros, vice-ministros, deputados, juízes, governadores provinciais e seus adjuntos, presidentes de conselhos de administração de empresas do Sector Empresarial Público (SEP), e ainda chefias com cargos de direcção, segundo o semanário Expansão, com base no estatuto orgânico destas instituições do Estado.

"Por carros de luxo entenda-se viaturas que custam pelo menos 90 mil USD, equivalente a cerca de 45 milhões Kz, valor que daria para comprar um apartamento no Kilamba. Estas viaturas são de diferentes marcas e modelos, mas definem também a categoria do servidor público. Ou seja, quanto mais alto for o cargo, maior é o valor da sua viatura", lembrava o jornal.