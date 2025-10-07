O Presidente da República autorizou a abertura de um crédito adicional no Orçamento Geral do Estado de 2025, no valor de 250 mil milhões de kwanzas, para "despesas prioritárias" do Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.

Segundo o documento consultado pelo Novo jornal, estes 250 mil milhões de kwanzas, que correspondem a mais de 270 milhões de dólares norte-americanos, servirão para fazer face a despesas de apoio ao desenvolvimento e ao Programa de Investimento Público do Sector da Defesa.

O valor, determnina o Chefe de Estado, deverá ser disponibilizado em função das necessidades de pagamento e disponibilidade de tesouraria.

O Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2025 prevê uma dotação de mais de 1,4 biliões de kwanzas para o Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, valor equivalente ao gasto por este ministério em 2024, depois de as despesas derraparem e o valor atribuído no OGE2024 (878,8 mil milhões) não ter chegado para os gastos.