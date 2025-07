Como é sabido, o Brasil tornou-se independente de Portugal na primeira metade do século XIX, concretamente no dia 7 de setembro de 1822.

Aproveitando a efeméride da passagem do 50º aniversário das independências, em 2025, de quatro dos cinco países africanos de língua portuguesa e de todos eles pertencerem à CPLP, criada em 17 de julho de 1996, têm sido incontáveis as iniciativas evocativas das efemérides.

Há, a este propósito, que ter presente que, não obstante a disposição do artigo 73º da Carta das Nações Unidas, que consagrou o direito inalienável dos povos à autodeterminação e à independência, o regime colonial português sempre recusou esse direito aos povos colonizados.

Fê-lo sob a fundamentação que os então territórios colonizados por Portugal eram províncias ultramarinas, como quaisquer outras do continente, sendo Portugal um país pluricontinental.

Este argumento, que confrontava totalmente o sentido da História, estava votado ao insucesso e daí a inevitabilidade da luta armada levada a efeito sob o regime colonial.

Hoje, é muito interessante constatarmos que, em recente sondagem realizada pela Universidade Católica Portuguesa solicitada pela Rádio televisão Portuguesa, a esmagadora maioria de portugueses considera que Portugal fez bem em reconhecer as independências das ex-colónias.

O mesmo resultado é obtido na auscultação dos cidadãos em Angola e Moçambique, países onde o estudo de opinião também teve lugar.

Mais interessante ainda é o facto de os portugueses que foram inquiridos nessa sondagem opinarem de forma também expressiva que, o que ocorreu menos bem nos processos de descolonização, ser responsabilidade do regime anterior à Revolução de 25 de Abril.

Compreende-se que assim seja, mas é desejável que isso se torne claro numa sondagem, sobretudo quando correntes populistas e saudosistas do regime ditatorial, que durante quase cinquenta anos oprimiu os povos de língua portuguesa e, naturalmente, também o povo português, apontam todos os males do mundo lusófono à Revolução de 25 de Abril.

Convém ter presente as ideias dos fundadores da CONCP - Convenção das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, criada em 1961, na cidade de Casablanca, em Marrocos, que, para além da defesa das independências africanas de Portugal e da unidade e solidariedade entre todos os movimentos e partidos presentes, os intervenientes reiteraram que a luta que os envolvia era contra o regime colonialista.

Essa luta nunca se confundiria com a luta contra o povo português, também ele sujeito ao mesmo regime opressor.

O movimento libertador do 25 de Abril de 1974, em Portugal, e as lutas dos povos colonizados, inseriram-se na mesma batalha em prol da dignidade e da liberdade.

Daí a evocação da efeméride do 50º aniversário das independências em todos os países de língua oficial portuguesa.

