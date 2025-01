As relações de cooperação para o desenvolvimento que Angola estabeleceu ao longo dos cerca de 50 anos de independência variam conforme o contexto histórico e as prioridades dos países envolvidos. Angola cooperou com países como Cuba, Rússia, China, Brasil, África do Sul, alguns membros da União Europeia e, mais recentemente, os EUA. Essas relações foram moldadas mais por interesses geopolíticos e económicos, e não apenas pelos desígnios de desenvolvimento do nosso País.

Nos dias que correm, noto uma certa inquietude sobre o futuro das relações de cooperação entre Angola e os EUA, especialmente, após a posse de um novo presidente. É importante entender que essas relações dependem do sentido de corresponsabilidade dos países cooperantes. Conhecer a posição do presidente dos EUA e como essas relações evoluem é crucial para compreender seu significado em um contexto global, marcado por disputas entre China, EUA, Rússia e o surgimento de blocos como os BRICs.

A história mostra que os objectivos das relações de cooperação evoluem conforme os contextos internos e externos mudam. Portanto, é fundamental analisar as prioridades e os ganhos para cada país envolvido. As relações de cooperação entre Angola e EUA não são de hoje, começaram após a adopção do multipartidarismo em Angola, e não necessariamente pelo interesse dos EUA no desenvolvimento do País.

Durante décadas, acreditou-se na bondade de todos os nossos parceiros de cooperação, ignorando que essas relações também eram instrumentos das estratégias geopolíticas dos parceiros. As mudanças nas prioridades geopolíticas influenciaram as modalidades de cooperação. A Guerra Fria, por exemplo, foi decisiva para que EUA e URSS aportassem recursos a terceiros países para atraí-los para suas esferas de influência. Hoje, a confrontação entre as potências mundiais ainda é relevante. Países que tiveram fortes laços de cooperação com Angola, no passado, agora enfrentam novos desafios de afirmação no continente, e, por isso, é normal que tentem renovar acordos e promessas de cooperação. No entanto, temos de ser nós, os Angolanos a questionar a velha concepção de cooperação, que era uma relação essencialmente dominada pelos doadores, que a interpretavam como uma iniciativa voluntária e generosa, desprovida de qualquer tipo de obrigatoriedade ante aos acordos assinados.

Este tipo de relações que nos relega a uma posição de inferioridade, típica de quem apenas espera que o doador expresse a sua vontade de dar, não serve para o desenvolvimento de Angola, pois não se caracteriza pela igualdade e colaboração mútua.

*Coordenador do OPSA