No passado dia 5 de Dezembro de 2024, o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, apresentou a estratégia Espanha-África 2025-2028, sob o lema: "Trabalhando juntos através de uma relação estratégica". A estratégia está articulada em torno de cinco objectivos fundamentais: Reforçar, Crescer, Conectar, Proteger e Conviver. Ela contempla, numa das várias linhas de actuação, a criação de um Conselho de Assessores de alto nível, formado por 60 personalidades africanas e espanholas com perfis vinculados às áreas da Política, Economia, Cultura e Sociedade, entre outras. Esta entidade procurará, antes de tudo, reflectir e apontar ideias práticas para reforçar a relação entre o Reino de Espanha e os países do continente africano. Em particular, pretende analisar o impacto dos projectos conjuntos, as relações e os desafios que enfrenta a relação de Espanha com África a nível bilateral e multilateral.

Este Conselho de Assessores reunirá, de forma presencial, uma vez por ano, alternando cada ano entre um país africano e Espanha. Seguir-se-ão reuniões trimestrais, presididas pelo Secretário de Estado para os Assuntos Exteriores e Globais, a Directora-Geral para África do Ministério dos Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação de Espanha, que, paralelamente, manterão também contactos online com a equipa da Direcção-Geral para África a todos os níveis.

O lançamento da iniciativa teve lugar esta quinta-feira, 17 de Julho, em Madrid, na sede do Ministério dos Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação (o MIREX espanhol) e foi apresentada pelo ministro de tutela, José Manuel Albares, na cerimónia em que estiveram presentes os embaixadores dos países africanos acreditados em Espanha. De Angola, foram convidados para membros deste prestigiado Conselho de Assessores o antigo vice-presidente da República e professor universitário, Dr. Bornito de Sousa, e o jornalista e director do Novo Jornal, Armindo Laureano

O discurso do Rei Felipe VI de Espanha, na sessão solene da Assembleia Nacional de Angola em Fevereiro de 2023, foi marcante não apenas por ter sido a primeira vez que o Chefe de uma Casa Real europeia discursava no nosso parlamento, mas também pela objectividade, pelo equilíbrio, pela abrangência e relevância política. O monarca espanhol falou de uma nova relação estratégica com Angola, influenciada pela sua estabilidade política, dentro daquilo que disse ser a consolidação da "vocação africana" de Espanha. A presença de Felipe VI foi a consolidação, a afirmação de uma estratégia governamental, mas que tem dimensão de Estado, assumida integralmente pelo soberano espanhol. A sua presença e o seu discurso conferem segurança, estabilidade, harmonia e sentido de Estado à estratégia do Governo de Pedro Sánchez.

"Caro Armindo Laureano. Será uma grande honra poder contar com a sua presença no lançamento desta iniciativa. A sua destacada trajectória como jornalista, escritor e intelectual são, sem dúvidas, de grande valor para os objectivos deste conselho", foi assim que escreveu o embaixador do Reino de Espanha em Angola, Manuel Lejarreta Lobo, no convite que me endereçou e foi com muita honra que o aceitei e procurarei ser digno de tamanha distinção. Este convite é um sinal de que o nosso trabalho tem sido acompanhado e apreciado, de que o Governo de Espanha reconhece em nós capacidades e competências para fazer parte deste conselho de assessores e partilhar saberes, vivências e experiências sobre Angola, em particular, e o nosso continente, em geral. Ao meu camarada, compatriota, conterrâneo e antigo professor de Direito Constitucional, Dr. Bornito de Sousa, quero que saiba que é um privilégio estar consigo a representar Angola neste Conselho de Assessores do Reino de Espanha para África, não podia estar mais bem acompanhado. A Angola, pátria amada que represento com muito orgulho neste conselho, ao Jornalismo angolano, procurarei ser um digno representante da nossa classe, elevando sempre a qualidade, a visão crítica, a liberdade de expressão e de opinião, a isenção, equilíbrio, sentido de ética e de coerência inerentes ao exercício desta actividade. Aos meus colegas do Novo Jornal, partilho convosco este importante momento e esta distinção, resultado de um trabalho que temos feito com excelência, empenho e dedicação nos últimos cinco anos e cujos resultados são visíveis e impactantes. À administração do grupo Nova Vaga e respectivos colegas, ao accionista Emanuel Madaleno, por todo o apoio, respeito e consideração. Um especial abraço ao amigo e colega João Armando . À minha esposa Natacha Laureano e aos meus filhos Guilherme, Gabriel e Glória, uma saudação especial por este momento único das nossas vidas. Há dias assim...



NOTA: Dedico esta distinção ao pai que a vida me deu, homem que me colocou no mundo da comunicação social, a quem serei eternamente grato, Guilherme Galiano. Esta vitória também é tua, meu querido, meu velho e meu amigo.