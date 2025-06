Semanário Novo Jornal/Descrença e desgaste cada vez mais visíveis

Benguela sem a chama das obras fragiliza governador

Nunes Júnior ouviu posições de representantes de um grupo de militantes do MPLA descontentes com o rumo da província. A troca com o agora governador de Luanda traz à baila a lógica "homens fortes, instituições frágeis", muito em voga no País. PR aprovou contratos avaliados em USD 1,4 mil milhões, mas só o antecessor está talhado para disfarçar aperto financeiro.