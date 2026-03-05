A Sonangol Trading & Shipping anunciou, ao final da tarde desta quinta-feira, "o registo de um incidente pontual" envolvendo o navio petroleiro "Sonangol Namibe", registado com a bandeira das Bahamas, depois de agências como a Reuters terem noticiado que o navio sofreu uma explosão num tanque de lastro após dele se ter aproximado uma pequena embarcação desconhecida, situação que coincidiu com um anúncio da Guarda Revolucionária do Irão sobre um ataque a um petroleiro naquela zona do Golfo Pérsico.

O navio, que estava ao serviço da Stena Sonangol Suezmax Pool, terá sofrido "uma explosão localizada na área do convés", quando a embarcação se encontrava ancorada na zona de Khor Al-Zubair, no Iraque, a aguardar operações de carregamento, refere a Sonangol em comunicado.

A petrolífera nacional garante que a tripulação se encontra em segurança, "não havendo registo de feridos".

Quanto ao navio, a Sonangol diz que se "mantém estável e sob controlo operacional".

"Os procedimentos de segurança previstos foram prontamente activados, estando em curso avaliações técnicas adicionais, em coordenação com as autoridades marítimas locais e as entidades técnicas competentes", explica a Sonangol.