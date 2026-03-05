O navio, que estava ao serviço da Stena Sonangol Suezmax Pool, terá sofrido "uma explosão localizada na área do convés", quando a embarcação se encontrava ancorada na zona de Khor Al-Zubair, no Iraque, a aguardar operações de carregamento, refere a Sonangol em comunicado.
A petrolífera nacional garante que a tripulação se encontra em segurança, "não havendo registo de feridos".
Quanto ao navio, a Sonangol diz que se "mantém estável e sob controlo operacional".
"Os procedimentos de segurança previstos foram prontamente activados, estando em curso avaliações técnicas adicionais, em coordenação com as autoridades marítimas locais e as entidades técnicas competentes", explica a Sonangol.