Jornalistas saem em defesa da repórter da Ecclesia Lunda-Sul, que terá apanhado João Lourenço desprevenido, ao questionar além da pauta "organizada e disciplinada". Profissionais da comunicação entendem ser a hora de contrapor "respostas desajustadas" do PR aos jornalistas.

Jornalistas repudiam reacção do Presidente da República em Saurimo, por ter respondido de forma pouco simpática à jornalista Helena Israel, da Rádio Ecclesia Lunda-Sul, que questionava sobre a estratégia de resposta do País a uma possível invasão do M23 às fronteiras angolanas.

O Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) diz ter acompanhado "com muita preocupação" a reacção de João Lourenço à questão "interessantíssima" de uma jornalista que reflecte sobre as preocupações de grande parte dos angolanos.

Pedro Miguel, secretário-geral do SJA, refere que o facto de o jornalista ter a responsabilidade de intermediar a relação entre quem cria e executa as políticas públicas e o povo lhe dá o direito e a legitimidade de questionar.

"De facto, manifestamos a nossa preocupação pela forma como o Presidente da República respondeu à jornalista correspondente da Ecclesia na Lunda-Sul. Que isso tenha ficado apenas por uma ironia, porque a questão levantada é muito séria."

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/