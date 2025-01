Deputado da UNITA que usou viatura protocolar para serviço de táxi perde mandato na Assembleia Nacional

José Alberto Catenda perdeu esta quarta feira, 22, o seu mandato na Assembleia Nacional, uma decisão já esperada depois de a as Comissões de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar e de Assuntos Constitucionais e Jurídicos terem concluído que ficou provado que o deputado da UNITA "feriu com gravidade" as normas do Regimento da Assembleia Nacional, do Estatuto do Deputado e do Código de Ética e Decoro Parlamentar relativas à utilização das viaturas de funções.