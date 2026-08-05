Luís Nunes, o actual governador provincial de Luanda, formalizou esta semana a sua recandidatura ao cargo de primeiro-secretário provincial do MPLA na capital do País.

O Novo Jornal apurou, junto do mandatário da candidatura, Aguinaldo de Oliveira, que Luís Nunes procedeu à entrega formal do processo à subcomissão de candidaturas, apresentando mais de sete mil subscrições, muito acima das 2.500 exigidas.

Segundo Aguinaldo de Oliveira, Luís Nunes está preparado para dar continuidade à liderança do partido em Luanda e vencer os seus adversários nas eleições gerais do próximo ano.

De acordo com o mandatário, a formalização da candidatura representa mais uma etapa do processo democrático interno do partido.

O actual líder do MPLA em Luanda, e membro do Bureau Político do comité central, foi eleito primeiro-secretário provincial em Novembro de 2024, tendo obtido 99,6 por cento dos votos.

Em 2022, Luanda foi ganha pela UNITA, elegendo três dos cinco deputados, quando o MPLA tinha à cabeça da província Bento Bento e o partido do "Galo Negro" Nelito Ekuikui.

Cenário agora alterado, com Luís Nunes a defender as cores do MPLA e Adriano Sapiñala a bandeira da UNITA.