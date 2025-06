O Ministério da Saúde vai desencadear um novo procedimento de contratação de até 1.102 médicos especialistas cubanos da Corporação Antex, S.A. e da Antex Angola, S.A., de modo a assegurar assistência médica às populações a nível das unidades sanitárias públicas de todo o território nacional e garantir a formação especializada dos clínicos angolanos, segundo o documento a que o Novo Jornal teve acesso.

O procedimento, por contratação simplificada, foi escolhido, segundo o despecho presidencial, "em virtude da urgência no asseguramento da continuidade dos serviços hospitalares", e tendo em conta "a necessidade de implementação dos projectos de incidência central, de acordo com as prioridades definidas no Plano de Desenvolvimento Nacional, com impacto substancial na melhoria dos respectivos serviços".

À ministra da Saúde é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, incluindo a celebração e assinatura do contrato.